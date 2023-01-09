Жителей Стамбула призвали экономить воду

9 янв. 16:54

Стамбулу грозят перебои с водой, из-за аномально теплой сухой зимы водохранилища заполнены чуть более чем на 30%.

"Снабжающие Стамбул водохранилища заполнены на 33,3% от нормы. В случае, если осадков не будет вообще, то резервов воды хватит на три с половиной месяца", - рассказал министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи, его слова приводит телеканал TRT.

Стамбул в день в среднем потребляет порядка 3 млн кубометров воды. Водохранилища заполнены на 31.85%, следует из данных Управления водных ресурсов и канализации города (ISKI).

Напомним, минувший декабрь в Турции самым жарким за 52 года наблюдений.