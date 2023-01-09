Кисловодск увеличил турпоток

9 янв. 16:40

Мэр Кисловодская Евгений Моисеев в Telegram-канале сообщил об увеличении турпотока в прошлом году на 18%.

В Кисловодске находятся 42 санатория и 88 гостиниц, а также порядка 20 пансионатов. За год в них отдохнули свыше 376 тыс человек - на 18,2% больше, чем в 2021 году. Санатории в среднем были загружены на 82,1%, годом ранее - на 76,1%. Загрузка гостиниц в среднем составила 70,2%, годом ранее - 40,1%.

"Кисловодск - не только здравница, теперь сюда едут круглый год сторонники других видов туризма - спортивного, событийного и так далее", - заявил глава города.