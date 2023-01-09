Швеция и США усилят сотрудничество в сфере обороны

9 янв. 16:27

Швеция и США приступили к переговорам по соглашению об усилении оборонного сотрудничества, которое должно облегчить действия американских войск в Швеции. Об этом сказано в распространенном 9 января пресс-релизе шведской правительственной канцелярии.

Речь идет о так называемом Соглашении о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement, DCA), которое станет основой для последующей кооперации и которое будет определять юридические рамки для присутствия вооруженных сил США в Швеции, передает ТАСС.

Ранее США заключали аналогичные договоры всеми другими странами-партнерами. Наличие такого соглашения позволяет еще более тесного сотрудничества с американской армией как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО.