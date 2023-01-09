Министерство высшего образования Афганистана намерено пересмотреть учебную программу по журналистике. Об этом сообщил Нида Мохаммада Надима, глава министерства правительстве талибов (запрещенное в России движение "Талибан"*).
"Временная администрация планирует существенно пересмотреть учебную программу по журналистике, чтобы подготовить молодых журналистов служить стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей", - цитирует министра РИА Новости.
Агентство Khaama Press обращает внимание на то, что после прихода к власти "Талибан" ввел ограничения на освещение в СМИ вопросов, противоречащих исламу, оскорбляющих национальных деятелей или критикующих власти.
"Талибан" намерен изменить учебную программу для журналистов
Министерство высшего образования Афганистана намерено пересмотреть учебную программу по журналистике. Об этом сообщил Нида Мохаммада Надима, глава министерства правительстве талибов (запрещенное в России движение "Талибан"*).
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