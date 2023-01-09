"Талибан" намерен изменить учебную программу для журналистов

9 янв. 15:44

Министерство высшего образования Афганистана намерено пересмотреть учебную программу по журналистике. Об этом сообщил Нида Мохаммада Надима, глава министерства правительстве талибов (запрещенное в России движение "Талибан"*).



"Временная администрация планирует существенно пересмотреть учебную программу по журналистике, чтобы подготовить молодых журналистов служить стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей", - цитирует министра РИА Новости.



Агентство Khaama Press обращает внимание на то, что после прихода к власти "Талибан" ввел ограничения на освещение в СМИ вопросов, противоречащих исламу, оскорбляющих национальных деятелей или критикующих власти.