РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Талибан" намерен изменить учебную программу для журналистов

&quot;Талибан&quot; намерен изменить учебную программу для журналистов

Министерство высшего образования Афганистана намерено пересмотреть учебную программу по журналистике. Об этом сообщил Нида Мохаммада Надима, глава министерства правительстве талибов (запрещенное в России движение "Талибан"*).
 
"Временная администрация планирует существенно пересмотреть учебную программу по журналистике, чтобы подготовить молодых журналистов служить стране с честью и добросовестностью, а не к распространению лжи против властей или исламских ценностей", - цитирует министра РИА Новости.
 
Агентство Khaama Press обращает внимание на то, что после прихода к власти "Талибан" ввел ограничения на освещение в СМИ вопросов, противоречащих исламу, оскорбляющих национальных деятелей или критикующих власти.

1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version