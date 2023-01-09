В Имерети появится ветряная электростанция мощностью 50 МВт

9 янв. 15:54

На западе Грузии будет построена ветряная электростанция, проект одобрен правительством страны.

"Члены правительства обсудили проект распоряжения "О заключении соглашения между правительством Грузии и ООО "Аджария энерджи - 2007" о строительстве Имеретинской ветряной электростанции. Правительство одобрило этот проект", - сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Ветряная электростанция, мощность которой составит 50 МВт, будет построена в Имерети на западе Грузии. Электростанция будет вырабатывать до 181 млн КВт⋅ч в год. Объем инвестиций в проект оценивается в $66 млн.

На подготовительные работы по строительству ветряной электростанции отведено 24 месяца.