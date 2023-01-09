В Ростовской области вспыхнула африканская чума

9 янв. 15:48

Очаг африканской чумы свиней выявлен в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

"В результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от 2 трупов диких кабанов, обнаруженных на территории Миллеровского района Ростовской области, в 1,5 км на север от хутора Северный Сад, получен положительный результат на африканскую чуму свиней", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению распространения чумы.