Почти 80 детей застряли на дороге в Казахстане из-за снега

9 янв. 15:12

Автобус с детьми застрял в снежном заносе в Алматинской области, спасатели и сотрудники дорожной службы помогли транспорту, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о том, что автобус с 79 детьми при спуске съехал на обочину и застрял в районе кольцевой дороги в Талгарском районе, поступило 9 января в 11:20 по местному времени. К месту происшествия незамедлительно отправились сотрудники департамента по ЧС и дорожная служба.

"Силами дорожной организации Талгарского района застрявший автобус эвакуирован, жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.