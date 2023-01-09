На юге России к концу недели станет теплее на 10 градусов

9 янв. 15:34

Потепление придет на этой неделе на юг России, морозы отступят, обещает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет ТАСС.

"К выходным в большинстве регионов, прежде всего расположенных на юге округа, температура воздуха достигнет положительных значений. Если сейчас речь идет о 4-5 градусах ниже климатической нормы, то к воскресенью воздух в среднем прогреется на 10 градусов", - заявил он.

В районе Новороссийска ожидается штормовой холодный порывистый ветер в ближайшие дни, в Волгоградской области до четверга днем минус 12-14 градусов, ночью до минус 20, в пятницу днем потеплеет до минус 4-6, ночью будет 8-9 градусов мороза.

В Краснодаре со среды по пятницу потеплеет до плюс 3-5, к выходным - до плюс 7-9 градусов. В Ростове-на-Дону во вторник и среду днем 7-9 градусов мороза, в конце недели потеплеет до 1-3 градуса тепла.

В Севастополе воздух будет прогреваться до плюс 8-11, в Сочи в выходные ожидается плюс 11-13.