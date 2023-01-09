Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Китая

9 янв. 14:57

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Цинь Гана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. "Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами. Констатировано единство подходов Москвы и Пекина к фундаментальным проблемам мирового развития", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Цинь Ган также позитивно оценили конструктивный диалог и высокий уровень двусторонней координации в ООН, БРИКС, ШОС, в рамках "Большой двадцатки" (G20), на площадках взаимодействия с АСЕАН и в других форматах. В МИД РФ отметили, что российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту.

Кроме того, главы МИД выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, Подчеркнуто важное значение прошедших 30 декабря 2022 года онлайн-переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений.

Помимо этого, была отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь". Сергей Лавров также пригласил своего китайского коллегу посетить Россию в удобное время.