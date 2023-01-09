Азербайджан возведет в Агдаме Олимпийский комплекс

9 янв. 15:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года, сообщил, что во всех освобожденных городах будут построены и реконструированы спортивные объекты, в Агдаме появится Олимпийский комплекс.

"Во всех освобожденных городах планируется создать спортивные сооружения. Утверждены генпланы всех городов. Все восстановительные работы будут проводиться на основе генпланов, которые предусматривают и создание спортивных объектов", - заявил азербайджанский лидер.

По словам Ильхама Алиева, готовится проект реконструкции стадиона "Имарет" в городе Агдам, рядом с ним будет возведен крупный Олимпийский спортивный комплекс. Также президент Азербайджана рассказал, что в селе Эйвазханбейли Агдамского района будет заложен фундамент Карабахского конного комплекса.

Он отметил, что прежде всего в регион должны вернуться его жители, должны появиться школы, больницы, инфраструктура, «но нельзя забывать и о спортивных объектах».