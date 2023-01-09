Жертв теракта 1996 года вспомнили в Кизляре

9 янв. 14:54

Траурные мероприятия, посвященный жертвам теракта 9 января 1999 года, состоялись в центральном парке Кизляра, сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Кизляра Александр Шувалов, выступая перед участниками митинга, заявил, что прошедшие с момента теракта 27 лет "не осушили слез матерей, не утешили печали вдов".

"Мы не имеем право забыть тех людей, которые погибли ради нас. Благодаря таким людям продолжается жизнь на земле. И наш долг не просто помнить об их подвиге, но и делать все возможное, чтобы подобные события больше никогда не повторились", - сказал глава Кизляра.

В мероприятии приняли участие родственники и близкие погибших в теракте, очевидцы событий, сотрудники предприятий, госучреждений, общественных и молодежных организаций и другие жители города.

Напомним, 9 января 1996 года около 300 боевиков во главе с Салманом Радуевым и Хункарой Исрапиловым вторглись в Кизляр, где взяли в заложники 3700 человек в местной больнице. В результате теракта погибли 78 человек и сотни пострадали.