Минздрав Узбекистана рассказал, как защититься от аномальных морозов

9 янв. 14:43

С 10 по 15 января в Узбекистане ночные температуры ожидаются в среднем в районе 12-17 градусов мороза, в отдельных северных районах - до 22 градусов, на плато Устюрт и в пустынных районах - до 25-27 градусов мороза.

Замминистра здравоохранения Узбекистана напомнила, что при воздействии холода на организм происходит сужение и спазм сосудов, что может быть опасно для людей с гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, для тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

Кроме того, мороз может вызвать обострение бронхиальной астмой и других болезней бронхов, усугубить течение болезней почек и кожи.

В Минздраве рекомендовали в мороз выбирать более плотную одежду, использовать шерстяные носки и перчатки, защищать от холода голову и шею.

Также в ведомстве напомнили, что в период морозов желательно отказаться от спиртного и табачных изделий, которые сказываются на сосудах.

Перед выходом на мороз лицо и руки рекомендуется смазать жирным кремом, от кремов на водной основе нужно отказаться.

В морозные дни лучше прервать диету и голодание, а также поднять энергетическую ценность рациона на 25-30% по сравнению с жаркими днями. Питаться в холода лучше горячей и жидкой пищей.

Кроме того, в Минздраве отметили, что пожилым людям и детям лучше по возможности не выходить на улицу в морозные дни.