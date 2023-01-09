Ильхам Алиев анонсировал работы по созданию коневодческого комплекса в Карабахе

9 янв. 14:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале работ по созданию современного коневодческого комплекса в селе Эйвазханбейли Агдамского района.

"Во время оккупации мы создали Карабахский коневодческий комплекс в Агджабединском районе, опять же на земле Карабаха. Но мы приняли решение создать современный коневодческий комплекс на исконном месте - в селе Эйвазханбейли. Старт работам уже дан", - сказал он на мероприятии, посвященного итогам спортивного года.

Глава государства также подчеркнул, что власти страны планируют создать спортивные объекты во всех освобожденных городах.

"Конечно, в первую очередь, мы должны вернуть бывших переселенцев на их исконные земли, и работа в этом направлении ведется. Сперва должны быть построены школы, больницы, инфраструктура. Однако, про спортивные объекты не будем забывать", - заключил Ильхам Алиев.