Иран увеличил производство нанотехнологий в шесть раз

9 янв. 14:18

Число основанных на нанотехнологиях иранских продуктов и оборудования увеличилось за 9 лет в 6 раз, приводит данные Штаб по развитию нанотехнологий при вице-президенте по науке и технологиям.

Штаб-квартира, отслеживая наноразмеры продуктов и выдавая разрешения, показала, что производство нанопродуктов и оборудования увеличилось с 2013–2014 финансового года по 2021–2022 финансовый год в шесть раз.

Как отметили в пресс-службе Штаба, всего Иран произвел 1376 нанотехнологических приборов и оборудования. С 22 ноября по 21 декабря прошлого года 271 компания использовалась в общественных целях, а нанооборудование, произведенное 64 фирмами, имело промышленное применение.