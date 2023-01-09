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Вирусолог ждет спада заболеваемости гриппом после новогодних праздников

Вирусолог ждет спада заболеваемости гриппом после новогодних праздников

После новогодних праздников заболеваемость гриппом в России снизится, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сообщает портал Ura.ru.

Ожидаемый спад заболеваемости вирусолог связывает с тем, что в каникулы люди меньше контактировали между собой. "Люди сидят по домам либо отмечают небольшими компаниями. На работу не ходят, так что это некий перерыв. Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ", - заявил он.

Аграновский добавил, что ситуация с распространением инфекционных заболеваний в стране, в том числе коронавирусом и гриппом, штатная и контролируемая.

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