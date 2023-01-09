Кремль: Путин и Макрон продолжают поддерживать контакты

9 янв. 13:58

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжают поддерживать контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что сейчас в диалоге двух лидеров есть пауза.

"Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.