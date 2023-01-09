Армения неофициально потребовала от России вывести войска 

Накануне в Армении прошла очередная антироссийская акция националистического объединения "Национально-демократический полюс". На сей раз ее лидеры не ограничились прогулкой по Еревану с оскорбительными лозунгами, а приехали в Гюмри, где собрали людей у въезда на территорию 102-й российской военной базы.



На сей раз националисты сфокусировались на требованиях закрытия 102-й базы, вывода из Армении российских военных и выхода республики из ОДКБ, а также на упреках в адрес России за союзничество с Турцией (при том, что официальный Ереван позитивно оценивает перспективу открытия армяно-турецкой границы). Целью акции была заявлена "демонстрация, что российская армия оккупировала Армению", а ее смысл лучше всего озвучил лозунг "Наши новые союзники будут настоящими": НДП как спонсируемая Западом структура работает над тем, чтобы Армения разорвала отношения с Россией и перешла под европейский или американский протекторат.



Хотя все скандальные акции националистов проходят с молчаливого согласия Никола Пашиняна и служат неофициальным каналом изъявления его недовольства российской политикой, на этот раз Ереван сделал вид, что не до конца согласен с НДП. На месте митинга прошли задержания его участников, полиция забрала порядка 65 человек – и тем не менее это была лишь видимость контроля, поскольку лидеры объединения задержаны не были и спокойно перевели акцию от одного въезда на 102-ю базу к другому. Таким образом конфликтно настроенная часть армянских элит вновь высказала России все, что она сама или по желанию зарубежных спонсоров думает.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, для Москвы очередной недружественный акт Еревана откровением не стал. "Здесь хорошо знают, как подобного рода антироссийские настроения генерируются в Армении. Этой работой занимаются и западные некоммерческие организации, и посольства западных государств, прежде всего США, у которых в Ереване стоит самой большое посольство на постсоветском пространстве. Эта подрывная, деструктивная деятельность дает свои результаты, в том числе в виде таких митингов", - сказал он.



"Надежды и расчеты части армянского общества на то, что кто-то из числа западных стран за них будет обеспечивать внешнюю военную безопасность, иллюзорны. В любом случае Армения будет расходным материалом для американских и европейских политиков. А вывод российских военных баз из региона, я считаю, станет геополитической катастрофой для Армении, ведь республика не в состоянии обеспечить свою безопасность без опоры на Россию. Понятно, что при этом речь идет об Армении в пределах ее международно-признанных границ – и только после того, как пройдет процесс делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном", - обратил внимание Игорь Коротченко.



"Очевидно, что эти провокационные действия со стороны армянских радикалов опираются на позицию официального Еревана, который также отметился за последние несколько недель откровенно антироссийскими заявлениями. Мы понимаем, что в Армении есть и полиция, и служба национальной безопасности. Если подобного рода мероприятия проводятся, то как минимум власти в курсе их организации. Может быть, и негласно поощряют. Все это отражение "многовекторности" политики Пашиняна и его стремление выстраивать равноудаленные отношения с Москвой", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".



Закрытия 102-й базы ожидать не стоит, но негативные тенденции в российско-армянских отношениях есть. "В целом мы говорим о том, что в армянском обществе усиливаются антироссийские настроения, растет русофобия. Это результат системной работы с гражданами Армении, которая опирается на нереализованные надежды реванша в Карабахской войне. Увы, этой надеждой по-прежнему больна значительная часть и армянского истеблишмента, и армянского общества. Природа у нее та же, что и иллюзорные ожидания участия России в Карабахской войне на стороне Армении. Те иллюзии утрачены, но остались другие, и нынешние события в Армении являются их следствием", - заключил Игорь Коротченко.