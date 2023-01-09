В результате пожара в частном доме на Кубани погибла девочка

9 янв. 13:32

В частном доме в Апшеронске произошел пожар, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной информации, отец девочки вместе с женой и двумя малолетними детьми уехал к родственникам. Девочка же не захотела отправиться с ними и осталась дома одна.

В какой-то момент в одной из комнат случилось возгорание. Увидев задымление, соседи вызвали пожарных. Прибывшие на место пожарные локализовали пожар, после чего обнаружили в доме тело погибшей девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.