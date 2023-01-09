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Свыше 20 автомобилей миротворцев проехали в понедельник по Лачинской дороге

Свыше 20 автомобилей миротворцев проехали в понедельник по Лачинской дороге

Азербайджанскими экоактивистами, проводящими акцию на Лачинской дороге, сегодня в очередной раз были созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российских миротворцев.

В понедельник по дороге из Ханкенди в направлении Лачина проехали более 20 легковых автомобилей миротворцев.

Напомним, мирная акция в районе Шуши продолжается 29-й день, активисты требуют создать необходимые условия для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами и остановить армянский экологический террор на азербайджанских землях.

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