Свыше 20 автомобилей миротворцев проехали в понедельник по Лачинской дороге

9 янв. 13:21

Азербайджанскими экоактивистами, проводящими акцию на Лачинской дороге, сегодня в очередной раз были созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей российских миротворцев.

В понедельник по дороге из Ханкенди в направлении Лачина проехали более 20 легковых автомобилей миротворцев.

Напомним, мирная акция в районе Шуши продолжается 29-й день, активисты требуют создать необходимые условия для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами и остановить армянский экологический террор на азербайджанских землях.