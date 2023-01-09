РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пара из Тамани нашла на берегу моря бутылку с посланием

Пара из Тамани нашла на берегу моря бутылку с посланием

На берегу Черного моря найдено послание в бутылке.

Находку сделали супруги из Тамани Сергей и Маргарита Тощаковы, они собирали на берегу Бугазской косы ракушки для поделок и наткнулись на бутылку.

Послание было отправлено полгода назад участниками рекордного трансконтинентального перелета на мотопараплане от Белого моря к Черному. Перелет стартовал 5 июня 2022 года, участие в нем принимает Федор Конюхов.

"На берегу Бугазской косы на расстоянии 53,5 морских миль от места отправки послание в бутылке нашла семья Тощаковых из станицы Тамань", - сообщает команда "Игры гравитации".

Тощаковы стали обладателями сертификатов на бесплатные полеты на мотопараплане.

1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version