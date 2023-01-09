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На границе России и Грузии образовалась очередь из 600 большегрузов

На границе России и Грузии образовалась очередь из 600 большегрузов

На участке военно-грузинской дороги 615 грузовых машин образовали очередь, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

"Скопление грузового автотранспорта, ожидающего проезда через МАПП "Верхний Ларс" на дорогах, составляет 615 единиц. За праздничные выходные через пункт пропуска пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 24 680 единиц автотранспорта и 65 840 человек", - цитирует его "Интерфакс".

Он добавил, что в настоящее время проезд по участку военно-грузинской дороги закрыт для большегрузных автомобилей.

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