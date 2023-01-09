Трое участников протеста в Иране приговорены к смертной казни

9 янв. 11:58

В Иране приговорили к смертной казни еще трех участников протестов. Соответствующий приговор вынес суд иранской провинции Исфахан.

По данным агентства Tasnim, 25 ноября обвиняемые убили трех полицейских во время беспорядков в Исфахане. Трое подсудимых были приговорены к смертной казни, а еще один - футболист Амир Наср-Азадани - был приговорен к 16 годам тюрьмы.

По данным СМИ, руководство Ирана на данный момент вынесло уже 17 смертельных приговоров в связи с продолжающимися в стране беспорядками.

Напомним, 13 сентября 2022 года полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.