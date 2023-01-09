Ушла из жизни заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе

Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, ушла из жизни в возрасте 93 лет.
"Министерство культуры, спорта и молодежи чтит память Ламзиры Чхеидзе и соболезнует семье, близким и театральному обществу", - сообщает ведомство.
Ламзира Чхеидзе с 1952 года служила в Государственном академическом театре им. Шота Руставели, где сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене.
Также актриса подарила несколько интересных персонажей грузинскому кино, кроме того, она участвовала в литературно-драматических радиопередачах, передает Sputnik Грузия.