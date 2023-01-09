Таксисты устроили массовую драку в Сурхандарье

9 янв. 12:31

Массовая драка таксистов случилась в Сурхандарьинской области 5 января.

Таксисты из Узунского района не поделили клиентов, завязалась драка, участниками которой стали порядка десяти человек. Группа из шести таксистов напала на коллег, они использовали камни и палки, сообщает МВД региона.

На девять фигурантов заведено уголовное дело по пункту "г " части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение), им грозит ограничение свободы от трех до пяти лет.