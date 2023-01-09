В Крыму прогнозируют ветер до 25 м/с

9 янв. 12:28

Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Крыму 10 и 11 января, информирует ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "при прохождении комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов".