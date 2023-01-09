Азербайджан уличил Армению во лжи по Лачинскому коридору

Представительство Азербайджана при НАТО обвинило Ереван в продвижении ложной информации по ситуации на Лачинской дороги, где продолжается мирная акция экоактивистов, объяснив действия армянского руководства отчаянием из-за отсутствия возможности ее использования для незаконной деятельности.

"Армения продвигает множество ложных нарративов, чтобы исказить реальность на местах. Понятно, почему Армения так отчаялась, ведь Лачинская дорога больше не доступна для ее незаконной деятельности, разграбления природных ресурсов Азербайджана, переброски оружия и личного состава, как это и должно было быть в соответствии с духом и буквой трехстороннего заявления", - сказано в заявлении, опубликованном в Twitter.

В представительстве напомнили, что Лачинская дорога является суверенной территорией Азербайджана, который согласился на ее использование только в гуманитарных целях в соответствии с 6-м пунктом трехсторонних заявлений и даже менее чем за два года сдал в эксплуатацию новую дорогу.

Там же подчеркнули, что Баку выполнил все взятые на себя обязательства, в то время как Ереван с первых дней использует Лачинскую дорогу для незаконной деятельности. "Армения также не открыла все транспортные коммуникации в регионе, что является грубым нарушением девятого пункта трехстороннего заявления", - отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, Армения использовала дорогу для незаконной переброски оружия и солдат, отрицав ранее данный факт. "Затем Ереван был вынужден признать незаконное присутствие своих вооруженных сил в Азербайджане, что, в том числе, нарушает четвертый пункт трехстороннего заявления", - указали в представительстве.

Азербайджанская сторона отметила, что Баку за последние 4 месяца обнаружил на освобожденных территориях 2,7 тыс армянских мин, который были произведены в 2021 году и доставлены Ереваном через Лачинский коридор. "Азербайджан поднимал вопрос о незаконной экономической деятельности Армении с ноября 2021 года, однако Ереван проигнорировал этот призыв", - добавили в представительстве НАТО.

В заключение в Баку еще раз подтвердили, что Лачинская дорога полностью доступна для гуманитарных целей в соответствии с ноябрьскими трехсторонними заявлениями 2020 года.

"Обвинения Еревана в адрес Баку в "блокаде" дороги беспочвенны и легко могут быть опровергнуты сотнями доступных видеозаписей. Автомобили МККК свободно проезжают по дороге", - подытожили в представительстве, уточнив, "Армения и некоторые марионетки намеренно не позволяют гражданским лицам использовать Лачинскую дорогу для создания ложного нарратива о "блокаде".

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, дезинформационная кампания Еревана не имеет никакого эффекта, и тем не менее армянские власти ее продолжают.

"Ереван озвучивает свои заявления по Лачинской дороге без всякой надежды, что в них поверят сторонние наблюдатели, ведь азербайджанская сторона документирует и публикует проезд из Ханкенди в Армению и обратно каждой машины. В январе по Лачинской дороге ежедневно проезжает порядка 20 грузовиков и легковых автомобилей, и все они не встречают никаких препятствий на месте проведения азербайджанскими экоактивистами акции протеста. Все, кто хочет разобраться в ситуации самостоятельно, увидят, что Лачинская дорога открыта, ее контролируют российские миротворцы, а Азербайджан обеспечивает беспрепятственное движение по ней гуманитарных грузов и мирного населения. То есть пункт 6 Трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России от 9-10 ноября 2020 года выполняется полностью", - прежде всего обратил внимание он.

"Но поскольку Еревану требуется возить в зону временного размещения российских миротворцев не гуманитарные грузы, а оружие, мину и солдат, а обратно он хочет вывозить азербайджанские золото, медь и молибден, такая ситуация его не устраивает. Поэтому мы и слышим ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, что она не выполняет свои обязательства по Трехстороннему заявлению, и в адрес Азербайджана, что он блокирует Лачинскую дорогу, которая на самом деле остается открытой и активно используется. Попытки армянских властей создать иллюзию гуманитарной катастрофы в Карабахе разоблачаются самими жителями Карабаха: марионетки Еревана в Ханкенди заявляют, что в городе нет еды, а ханкендинцы публикуют в соцсетях богато накрытые новогодние столы. Опять же, те, кто станет изучать эту историю, легко выяснят, что слова, звучащие из Армении, не подкреплены ничем", - подчеркнул Андрей Петров.

"И все-таки стоит ожидать, что команда Никола Пашиняна не откажется от своей дезинформационной кампании. Она обращена не к независимым наблюдателям, а к спонсорам – финансовым, политическим, идеологическим – Армении, которых реальное положение дел в Карабахском экономическом районе Азербайджана не интересует. Спонсорам нужны или сохранение конфронтации между Арменией и Азербайджаном, или повторная оккупация Карабаха, и Ереван, ищущий возможности затянуть текущее состояние армяно-азербайджанских отношений на неопределенный срок, использует любые возможности, чтобы им угодить. В том числе лжет о том, как Россия исполняет свои обязательства, и как Азербайджан относится к собственному населению. На деле единственная сторона, создающая проблемы карабахским армянам – это Ереван, для которого они давным-давно превратились из людей в геополитический инструмент. Но эту правду ни Пашинян, ни беглый миллиардер Рубен Варданян, конечно, никогда не скажут", - заключил эксперт.