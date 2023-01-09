В Москве начинается потепление

9 янв. 12:08

В Москве в течение этой недели будут расти дневные температуры, к выходным ожидается минус три, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"Во вторник ночь ожидается довольно морозной, в Москве минус 16-18 градусов, по Московской области до минус 21 градуса и дневная температура около минус 12 градусов", - предупредила Позднякова.

Со среды в городе ежесуточно температура будет подниматься на 3-4 градуса по отношению к предыдущим суткам. "Уже к концу недели атмосферное давление чуть понизится, постепенно антициклон будет оттесняться на восток, уменьшаться по площади, и к нам будут поступать порции теплого воздуха. Мороз сохранится, но значительно ослабеет", - пояснила она.

Днем в выходные будет минус 3-8, местами небольшой снег. Погода в Москве вернется к климатической норме, уточнила Позднякова.