Врач рассказал, почему может появиться сильная усталость после праздников

9 янв. 11:57

Новогодние праздники - долгожданная неделя отдыха для многих россиян, но иногда после каникул появляется ощущение усталости, а не прилив сил, предупреждает врач-эндокринолог Илья Магеря.

Если после отдыха вы чувствуете сонливость и усталость, мышечную слабость и головокружение, у вас плохое настроение, появились отеки, снизилось либидо, резко увеличился вес, то возможно у вас есть проблемы со щитовидной железой, считает Магеря. Он рекомендует обратиться к врачу с данными проблемами.

"Щитовидка - это энергетическая станция нашего организма, она выделяет гормоны Т4 и Т3, благодаря которым образуется заряд бодрости для каждой клеточки тела. Мозг управляет щитовидной железой с помощью тиреотропного гормона (ТТГ)", - объяснил он.

Чтобы проверить работу щитовидной железы нужно сделать УЗИ, а также сдать анализы, которые назначит эндокринолог.

"Одно из самых распространенных заболеваний щитовидной железы - это гипотиреоз", - добавил специалист, пишет "Доктор Питер".