Турецкий истребитель пятого поколения поднимется в воздух в конце года

9 янв. 11:49

Истребитель пятого поколения, созданный Турцией, взлетит в конце 2023 года, сообщил руководитель Turkish Aerospace Industries Темель Котиль.

"Работы над нашим национальным истребителем завершены раньше срока. Его первый полет планировался в 2025 году, мы сдвинули сроки, и он взлетит в конце 2023 года", - заявил он в эфире телеканала CNN Türk

Турция с 2017 года реализует проект создания собственного истребителя пятого поколения Hurjet. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир ранее отмечал, что по тактико-техническим характеристикам он превзойдет американский F-35.