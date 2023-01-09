Чего ждут россияне от 2023 года?

9 янв. 11:42

Большинство граждан России (65%) выразили уверенность, что 2023 год станет для них успешным, в то же время треть граждан ожидают новые трудности в этом году.

"Больше половины наших сограждан смотрят в 2023 год с оптимизмом, 65% ожидают, что он станет для них удачным или хорошим, готовятся к трудностям треть опрошенных (32%)", - свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте центра.

Уточняется, что в этом году трудностей для страны чаще других ожидают россияне с высшим образованием (61%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%), жители Северо-Западного федерального округа (65%) и активные пользователи интернета (66%).