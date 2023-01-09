Коронавирусом заболели еще 2 754 россиянина

9 янв. 11:20

За минувшие сутки в России выявлено еще 2 754 новых случая заражения коронавирусом, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случая 793, в Санкт-Петербурге - 277, в Подмосковье - 81. В Краснодарском крае - 14, в Ставропольском крае - 10, в Крыму - 11, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 248 549.

Выздоровели за сутки 2 990 человек, с начала пандемии - 21 829 736.

Умер за сутки 41 заболевший, за все время - 394 121.