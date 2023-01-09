В Сочи откроется бесплатный музей архитектуры

9 янв. 11:28

В Сочи в этом году будет открыт музей архитектуры курорта, разместить его планируют в здании насосной станции у морского порта.

Здание было построено в 1970 году, сейчас в нем проводится ремонт.

"Жители и гости будут знакомиться с историей развития города, увидят проекты наших знаменитых зданий. А на втором этаже будут проходить заседания Градостроительного совета. В Год архитектуры мы реализуем немало мероприятий. Главным станет принятие нового Генплана, который мы формируем сейчас вместе с нашими жителями", - рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Посещение музея будет бесплатным как для местных жителей, так и для гостей Сочи.