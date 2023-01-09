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В Карагандинской области незаконно работала сеть АЗС

В Карагандинской области незаконно работала сеть АЗС

На территории города Балхаш и на участке автомобильной трассы Караганда-Екатеринбург выявлены три автозаправочных станции, работавших без соответствующей регистрации в органах государственных доходов.

Сеть незаконных АЗС выявил департамент государственных доходов по Карагандинской области, сообщается в Telegram-канале  Министерства финансов Казахстана.

Общий объем нефтепродуктов неизвестного происхождения, находящегося в незаконном обороте сети заправок составил 15 тыс л.

Возбуждено административное производство, дело рассмотрит суд.

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