В Карагандинской области незаконно работала сеть АЗС

На территории города Балхаш и на участке автомобильной трассы Караганда-Екатеринбург выявлены три автозаправочных станции, работавших без соответствующей регистрации в органах государственных доходов.
Сеть незаконных АЗС выявил департамент государственных доходов по Карагандинской области, сообщается в Telegram-канале Министерства финансов Казахстана.
Общий объем нефтепродуктов неизвестного происхождения, находящегося в незаконном обороте сети заправок составил 15 тыс л.
Возбуждено административное производство, дело рассмотрит суд.