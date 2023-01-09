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Житель Дагестана незаконно спилил полсотни деревьев

Житель Дагестана незаконно спилил полсотни деревьев

В отношении жителя Дагестана возбуждено уголовное дело, его обвиняют в вырубке полсотни деревьев, сообщает пресс-служба МВД республики.

Установлено, что в ноябре прошлого года в лесном массиве Хасавюртовского района 39-летний мужчина незаконно срубил 47 деревьев различных пород.

Как отмечают эксперты, сумма нанесенного местным жителем ущерба составила свыше 128 тыс рублей.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

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