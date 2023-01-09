Снегопад не остановил акцию экоактивистов на Лачинской дороге

9 янв. 10:20

На дороге Ханкенди-Лачин 29-й день продолжается мирная акция экоактивистов, снегопад не стал ей помехой.

В понедельник снег накрыл многие регионы Азербайджана, местами это осложнило движение автотранспорта. По Лачинской дороге проехали этим утром два легковых автомобиля, принадлежащих российским миротворцам. Участниками акции был в очередной раз обеспечен беспрепятственный проезд по дороге в направлении из Ханкенди в Лачин.

Напомним, азербайджанские экоактивисты с 12 декабря требуют создать необходимые условия для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами и прекращение армянского экологического террора на азербайджанских землях.