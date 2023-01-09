Москвичей ждет "мягкая новогодняя ночь" на Старый Новый год

9 янв. 10:13

Старый Новый год в Москве прогнозируется с "мягкой" погодой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 14 января ожидается 2-5 градусов мороза. "По предварительным расчетам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от 2 до 5 градусов мороза и небольшой снежок", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Вильфанд отметил, что дневная температура в выходные дни в Москве будет стремиться к 0 градусам.