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Москвичей ждет "мягкая новогодняя ночь" на Старый Новый год

Москвичей ждет &quot;мягкая новогодняя ночь&quot; на Старый Новый год

Старый Новый год в Москве прогнозируется с "мягкой" погодой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 14 января ожидается 2-5 градусов мороза.  "По предварительным расчетам, новогодняя ночь по юлианскому календарю будет мягкой. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от 2 до 5 градусов мороза и небольшой снежок", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Вильфанд отметил, что  дневная температура в выходные дни в Москве будет стремиться к 0 градусам.  

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