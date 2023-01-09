В Турции поддерживают встречу Эрдогана и Асада

9 янв. 10:04

Порядка 60% жителей Турции поддерживают идею встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, опрос провел исследовательский центр Metropoll.

Участниками данного исследования стали 2 077 человек. Согласно опросу, 59% респондентов считают, что Эрдоган должен встретиться с Асадом. Почти 29% опрошенных выступили против переговоров лидеров двух стран, оставшиеся 12% затруднились ответить.

Отмечается, что опрос проводился с с 13 по 18 декабря в 28 турецких провинциях по телефону, погрешность колеблется в пределах 2%.