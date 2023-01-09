ОБСЕ не собирается исключать Россию из своего состава

9 янв. 9:54

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмидт считает, что Россию нельзя исключать из состава организации ОБСЕ. Об этом она заявила в интервью газете Welt.

"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала Шмидт.

Она обратила внимание на то, что ОБСЕ является единственной организацией по безопасности, в которой все, кто имеет значение для архитектуры безопасности Европы, сидят за одним столом.

"Сидеть за одним столом - не значит обмениваться дипломатическими любезностями. Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы", - приводит слова Шмидт РИА Новости.