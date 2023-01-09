Непогода закрыла движение на 61 участке дорог в Казахстане

9 янв. 9:46

Власти Казахстана закрыли движение автотранспорта на 61 участке дорог в нескольких регионах страны из-за метели и плохой видимости, информирует пресс-служба МЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыт 61 участок автодорог, из которых 26 - республиканского значения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в нескольких регионах наблюдается скопление транспорта. "Всего 143 единицы техники находятся при выезде из населенных пунктов, ожидают открытия автодорог. За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе девять детей", - уточнили в экстренном ведомстве.