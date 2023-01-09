Сочи стал главным новогодним направлением в России

9 янв. 9:40

В Новый год и Рождество самыми популярными направлениями для путешествий внутри России стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца.

«Картина популярных новогодних направлений в России начиная с 2020 года практически не меняется», - отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Он добавил, что рост турпотока становится причиной огромных очередей - в Петербурге они образуются на входе в Эрмитаж, в Москве в «Москвариуме», в Сочи на подъемники на горнолыжных курортах. Сочинские курорты даже были вынуждены ограничить продажу ски-пассов на пользование подъемниками.

По данным «Известий», «Роза Хутор» в праздники ежесуточно продавала по 2200 ски-пассов, их раскупали в первые 10 минут.

Сочи в каникулы принял около 200 тыс туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. По итогам 2022 года Сочи обновили максимальный за 100 лет показатель турпотока, приняв 7,2 млн гостей.