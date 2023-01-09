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В России перевернулся следовавший из Казахстана автобус с пассажирами

В России перевернулся следовавший из Казахстана автобус с пассажирами

На трасса в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Казахстана в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  

Инцидент случился в 17 км от села Панкрушиха. Автобус сошел с трассы и перевернулся.

На момент ДТП в салоне находились 54 пассажира. Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадало 5 человек.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 

По данному факту начата прокурорская проверка, передает РИА Новости.

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