В России перевернулся следовавший из Казахстана автобус с пассажирами

9 янв. 9:28

На трасса в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Казахстана в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент случился в 17 км от села Панкрушиха. Автобус сошел с трассы и перевернулся.

На момент ДТП в салоне находились 54 пассажира. Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадало 5 человек.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

По данному факту начата прокурорская проверка, передает РИА Новости.