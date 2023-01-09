Физиев может подраться с бывшим соперником Хабиба

9 янв. 9:16

Азербайджанский боец UFC в легком весе Рафаэль Физиев сообщил на YouTube-канале Captain Hardcore, что в марте он может сразиться с бывшим претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи.

"Ничего не анонсирую, но в UFC пообещали, что в марте я буду драться против Гэтжи. UFC тоже хочет этот бой, Дэйна Уайт хочет этот бой — мне сказали, что март, готовься. В настоящий момент мы ждем контракт", - сказал спортсмен.

Стоит добавить, что в марте этого года промоушен планирует провести сразу два номерных турнира: в Лас-Вегасе (4 марта) и Лондоне (18 марта).