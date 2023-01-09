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Проезд из Вазиани в Телави ограничен

Проезд из Вазиани в Телави ограничен

Введены ограничения движения автотранспорта на участке 30-50 км дороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави, информирует департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«В связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами)», - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что на остальных участках автодороги движение транспорта свободное.

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