Проезд из Вазиани в Телави ограничен

9 янв. 8:18

Введены ограничения движения автотранспорта на участке 30-50 км дороги внутреннего значения Вазиани-Гомбори-Телави, информирует департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

«В связи с интенсивным снегопадом и низкой температурой, разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей, а также автотранспортных средств высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами)», - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что на остальных участках автодороги движение транспорта свободное.