В Москве будет холодно и ясно

9 янв. 8:05

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в понедельник характер погодных условий в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона.

"Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура минус 13-15 градусов в Москве, по Московской области минус 10-15 градусов, на востоке области местами не выше 18 градусов", - сказал он.