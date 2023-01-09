СМИ назвали дату встречи глав МИД России, Сирии и Турции

9 янв. 7:25

Министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве в среду, 11 января, пишет саудовская газета Asharq Al-Awsat.

Сообщается, что к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, который 4 января посетил Дамаск и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Согласно достигнутой договоренности, переговоры в Москве должны подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции, отмечает газета.