Депутатам Евросовета стало труднее договариваться о новых санкциях

9 янв. 7:05

Депутатам Евросовета стало труднее добиваться единогласия по вопросам введения новых санкций против России, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в опубликованном в понедельник интервью изданию "Известия".

"Еврокомиссия, очевидно, уже работает над 10-м и, возможно, 11-м и даже 12-м пакетом санкций. Но следует отметить, что с каждым разом добиться единогласия членов Евросовета все труднее, поскольку такая политика идет вразрез с национальными интересами отдельных государств. Страны Восточной Европы, например, лоббируют "атаку" на экономические сделки, связанные с ураном, что будет катастрофой для Франции", - приводит слова Мариани ТАСС.