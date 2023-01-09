Жителей Адыгеи заинтересовали новые специальности

9 янв. 6:55

Жители Адыгеи получили возможность освоить новые профессии и сменить работу, проинформировали авторы проекта «Сделано в России».

По их словам, специалистом в новой области стал 631 житель республики. Уточняется, что 120 человек до этого нигде не работали, а другие смогли повысить квалификацию, освоить смежные области знания и получить абсолютно новые специальности.

Авторы проекта отмечают, что с каждым годом всё больше соискателей в службе занятости выбирают пройти переобучение, пока ждут подходящих вакансий.