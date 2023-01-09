Морозы придут на смену снегопаду в Казахстане

9 янв. 6:45

Под влиянием атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов практически по всей территории Казахстана ожидается снег, прогнозирует Казгидромет.

Синоптики сообщают, что на востоке, юго-востоке страны пройдут осадки, на юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга – сильный снег.

Лишь на западе республики с влиянием поля повышенного давления будет морозная погода без осадков, отмечает погодное ведомство.

С холодным арктическим антициклоном на западе, северо-западе, севере, юге Казахстана прогнозируется резкое понижение температуры воздуха.