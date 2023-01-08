Банки России в этом году могут получить рекордную прибыль

8 янв. 23:20

Российские банки в текущем году могут заработать в полтора раза больше, чем рекордная прибыль за 2021 год, говорится в обзоре банковского сектора в Telegram-канале "ПСБ Аналитика".

"После непростого 2022 года в наступившем году банки смогут заработать 1,2-1,5 трлн рублей - это более половины рекордной прибыли 2021 года (2,4 трлн рублей)", - утверждают его авторы.

По их мнению, масштабная трансформация российской экономики поддержит спрос на кредитование, рост портфеля корпоративных рублевых кредитов может составить 15%, в том числе МСБ - на 20%.

Кроме того, будет развиваться дальше девалютизация портфеля - доля валютных корпоративных кредитов уменьшится до 14-15% против 16% в прошлом году и 24% в 2021-м.