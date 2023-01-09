Краснокнижные маралы осваивают казахстанский "Красный бор"

9 янв. 5:21

В Северном Казахстане с каждым годом растет число краснокнижных маралов, и это при том, что эти благородные олени не любят людей и предпочитают контактировать лишь внутри своей стаи.

Первых особей сюда завезли еще в конце прошлого столетия, однако подход в хозяйстве к ним особый, сообщил телеканал "Астана".

Первых представителей благородных оленей – маралов - на территорию охотхозяйства "Красный бор", что на севере страны, завезли еще в 1985-м. Спустя почти 40 лет их численность увеличилась в сотни раз, и сегодня они прочно освоились на отведенной территории, - передает Sputnik Казахстан.

Чтобы выжить в условиях северной зимы, для них запасают еду - сено, зерновые смеси, березовые веники - главный рацион местных рогатых, их подкормка начинается в ноябре, а заканчивается в конце марта.

"Корма будут выложены в зимний период с целью поддержки диких животных. Также для доступа к естественным кормам осуществляется расчистка проходов в снегу - это облегчает доступ диким животным к естественным кормам", - отметил руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО Михаил Никитин.

Напомним, охотхозяйство "Красный бор", площадью в 62 тыс га находится в 80 км от Петропавловска. Под охраной в нем находятся тысячи и других диких животных - сибирских косулей, кабанов, барсуков, лис и зайцев.